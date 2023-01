Enorme incendio a Taranto, fiamme divorano intero piano del palazzo: morta una donna Terribili le prime immagini dell’incendio con le fiamme altissime e ben visibili dalla strada. La vittima dell’incendio in casa è una donna residente nell’appartamento al nono piano del palazzo fatto evacuare dai soccorritori.

A cura di Antonio Palma

Tragedia questo pomeriggio a Taranto dove una donna è morta tra le fiamme nel suo appartamento all’ultimo piano di un palazzo tra piazza Carmine e via D'Aquino, nel pieno centro della cittadina pugliese. Dopo l’allarme incendio, lanciato dai vicini e scattato intorno alle 16.15, sul posto sono accorsi in forze i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i mezzi del 118 ma per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La vittima dell’incendio in casa è una anziana donna di 80 anni che era residente nell’appartamento al nono piano del palazzo fatto evacuare dai soccorritori. Quando i pompieri l’hanno raggiunta purtroppo hanno solo potuto accertarne il decesso. Per poter domare l'incendio i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo utilizzando anche un’autoscala e delimitando le fiamme che hanno rischiato di propagarsi agli appartamenti vicini.

Terribili le prime immagini diffuse da chi era sul posto. Le fiamme erano altissime e ben visibili su tutto il piano dello stabile, tanto da lambire anche un appartamento dell'edificio accanto. Dalle immagini si vedono gli otto balconi dell'attico completamente avvolti dalle fiamme tanto da fare temere per la tenuta dei solai.

Un altro focolaio inoltre si è sviluppato tre piani più sotto a causa della caduta di grossi oggetti infuocati dall'alto, costringendo i pompieri evacuare l'intero palazzo e a valutare anche lo sgombero dei palazzi adiacenti. "Incendio all’ultimo piano di un palazzo in pieno centro a Taranto, edificio evacuato: dalle 16.17 cinque squadre di vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento" hanno spiegato i pompieri, assicurando che alle 18 le fiamme erano sotto controllo.

Secondo alcune testimonianze, pare che nell'appartamento dove si è sviluppato l'incendio si stessero svolgendo alcuni lavori di ristrutturazione. Secondo le prime notizie la vittima sarebbe stata sorpresa in casa dalle fiamme in quanto invalida. La sua famiglia, che abita vicino, avrebbe provato a raggiungerla ma nessuno sarebbe riuscito ad entrare in casa della donna a causa dell'inteso fumo acre e delle fiamme altissime.