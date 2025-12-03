Attualità
Appalti truccati e nomine e concorsi pilotati: l’ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro in arresto per corruzione

L’ex governatore della regione Sicilia, Totò Cuffaro, è agli arresti domiciliari per corruzione. Secondo la Procura di Palermo, l’ex governatore avrebbe contribuito a truccare concorsi pubblici, nomine nella sanità e appalti.
A cura di Gabriella Mazzeo
L'ex governatore della Regione Sicilia, Totò Cuffaro, è stato arrestato per corruzione nell'ambito dell'indagine della Procura di Palermo sugli appalti in Sicilia. Cuffaro è ora agli arresti domiciliari e per altri due indagati eccellenti, invece, non è stata emessa alcuna misura cautelare: il deputato nazionale, Saverio Romano, e il deputato della democrazia cristiana Carmelo Pace risultano indagati a piede libero.

Al centro dell'indagine della Procura di Palermo, è finito l'ex presidente della Regione, Cuffaro, e una sorta di comitato d'affari di cui l'ex governatore sarebbe stato dominus. Secondo l'accusa, il comitato avrebbe deciso nomine ai vertici della sanità, appalti e truccato concorsi pubblici. Al vertice della "piramide", vi sarebbe stato proprio l'ex governatore che avrebbe disposto accordi e promesso ricompense a coloro che avessero accettato le sue richieste.

Sotto la lente di ingrandimento dei magistrati sono finite in particolare la gara ausiliariato, bandita dall'Asp di Siracusa, e il concorso pubblico per 15 posti a tempo indeterminato per operatore socio-sanitario nell'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo. Il direttore dell'Asp di Siracusa, Alessandro Maria Caltagirone, la cui nomina sarebbe stata sponsorizzata proprio da Cuffaro, avrebbe fatto vincere la gara alla Dussmann Service Srl su indicazione proprio dell'ex governatore, ottenendo in cambio un miglioramento dei contratti di due dipendenti.

Per truccare la gara, secondo i pm, i componenti della commissione aggiudicatrice sarebbero stati conniventi, permettendo che vincesse la Dussmann Service Srl, in cambio di contratti migliori per alcuni dipendenti e con la promessa di altri subappalti per ditte "amiche". Per Marchese e Dammone, rappresentante legale e funzionario commerciale della Srl "vincitrice" della gara, è stato disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e il divieto di esercitare attività di impresa per un anno.

