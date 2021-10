Aosta: trovato morto in cantina con una corda al collo, il fratello disabile in stato confusionale Pino Betemps, 72 anni, è stato trovato morto nella cantina della sua abitazione in una frazione di Aosta, in avanzato stato di decomposizione e con un corda al collo. Viveva con un fratello disabile che stava vagando in stato confusionale davanti all’abitazione. Gli investigatori per il momento non escludono nessuna ipotesi.

A cura di Susanna Picone

È giallo in Val d’Aosta, dove il cadavere di un uomo in avanzato stato di composizione è stato trovato nella cantina della sua abitazione. La scoperta risale a martedì pomeriggio: la vittima si chiamava Pino Betemps, pensionato 72enne di Saint-Christophe. È stato trovato morto in una casa indipendente a Sorelley, una frazione di Aosta. A dare l’allarme sono stati dei vicini di casa, poi il 118 ha chiamato la polizia. L’uomo aveva una corda al collo secondo quanto ha potuto verificare la polizia arrivata sul posto. La procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio, ma nessuna ipotesi al momento viene ancora esclusa. Non è ancora stato possibile stabilire neppure da quanto il pensionato era morto e soprattutto se si sia suicidato o se sia stato ucciso. Per tentare di avere delle risposte e chiarire le cause del decesso sul cadavere del 72enne sarà effettuata l’autopsia.

Secondo quanto accertato finora, Pino Betemps aveva un fratello gravemente disabile col quale viveva. Quest'ultimo è stato trovato dai vicini di casa in stato confusionale e fisicamente provato mentre vagava vicino all’abitazione. È stato portato in ospedale dal 118: era disidratato, infreddolito e denutrito. Sul caso la squadra mobile sta svolgendo le indagini e sul posto è intervenuta per i rilievi del caso anche la polizia scientifica. Sempre secondo le prime ricostruzioni, i due fratelli vivevano da soli, in una situazione di forte degrado e non avevano parenti. Non avevano nemmeno, a quanto emerso, molti contatti con l’esterno.