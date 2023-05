Anziano allettato trovato morto annegato nel letto in Emilia Romagna: la moglie salvata dai soccorsi C’è anche un anziano allettato tra le 13 vittime confermate del maltempo in Emilia Romagna: sarebbe morto annegato nella sua casa a Sant’Agata sul Santerno. La moglie salvata dai vigili del fuoco.

C'è anche un anziano allettato tra le 13 vittime finora confermate dell'alluvione che si è verificata in Emilia Romagna. L'uomo sarebbe morto annegato mentre si trovava nella sua casa a Sant'Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna.

La moglie, invece, è stata portata in salvo dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. Purtroppo, però, per l'anziano, di cui non sono state rese note le generalità, non c'era già nulla da fare.

Sempre a Sant'Agata sul Santerno, tra i comuni del Ravennate più colpiti dal maltempo, con cittadini che hanno aspettato fino a 20 ore per i soccorsi, è stato trovato anche un terzo cadavere, che appartiene ad una donna che però non è ancora stata identificata.

Nelle scorse ore il sindaco Enea Emiliani, dopo aver lanciato l'allerta per la piena del fiume Santerno, aveva scritto su Facebook: "I soccorsi stanno procedendo nonostante le difficoltà dovute alla grande dimensione dell'evento e alla forte corrente dell'acqua. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile stanno operando ininterrottamente con elicotteri e gommoni. Si è aggiunto anche l'Esercito .Dopo l'isolamento in Municipio siamo tornati operativi per tenere i contatti con la Prefettura e i soccorritori.I principali problemi riscontrati sono mancanza di medicinali, cibo, acqua ed energia elettrica per ricaricare i telefoni.Non vi muovete, restate ai piani superiori. Mantenete la calma, resistete". Ma la situazione non è migliorata oggi.