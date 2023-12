Anziana parla con l’amica a teatro durante l’Otello di Verdi, il vicino di posto 60enne la schiaffeggia Un uomo di 60 anni si è scagliato contro un’anziana 80enne durante l’Otello di Verdi. La donna stava commentando con un’amica lo spettacolo quando il 60enne si è alzato dal suo posto e le ha dato uno schiaffo per costringerla a stare zitta. Il fatto si è verificato a Piacenza, nelle prime file del Teatro Municipale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 60 anni ha preso a schiaffi una donna di circa 80 anni sulle poltrone delle prime file del teatro Municipale di Piacenza, durante l'Otello di Giuseppe Verdi. A raccontare l'accaduto è il quotidiano Libertà: secondo quanto reso noto, il 60enne si sarebbe scagliato contro la spettatrice, colpevole di averlo "infastidito" con il suo chiacchiericcio. Così, all'inizio del terzo atto, davanti a Desdemona e Otello, l'uomo ha dato uno schiaffo all'80enne seduta poco lontano.

Poco prima dell'aggressione, l'80enne stava scambiando impressioni con la vicina di poltrona. Il 60enne, che era arrivato a teatro con moglie e figli, si era girato più volte per chiedere all'anziana di abbassare la voce, fino a quando non le ha invece dato uno schiaffo. Nel buio della sala, poche persone se ne sono accorte.

L'episodio ha però scatenato disordini in platea, con un breve tafferuglio tra l'80enne in prima fila con tanto di bastone per camminare e il 60enne che era seduto poco lontano. L'episodio non è sfuggito agli interpreti sul palco né al consigliere comunale, ex presidente della Provincia e attuale presidente del conservatorio Nicolini, Massimo Trespidi, che ha denunciato quanto visto. Trespidi ha infatti raccontato di aver assistito alla scena da un palco soprastante la fila dei due contendenti, spiegando di essere intervenuto quasi immediatamente.

"Ho visto una donna piangere perché si sentiva umiliata – ha raccontato – e questo è intollerabile. Sia l’uomo, sia suo figlio ribattevano rimarcando che lei parlava durante lo spettacolo. Non hanno neppure capito la gravità del gesto". L’uomo si sarebbe poi allontanato a fine dello spettacolo, senza chiedere scusa all'anziana e senza dare la possibilità agli altri spettatori di fermarlo. La donna, invece, è stata assistita dai vicini di posto.