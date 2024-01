Anticiclone sull’Italia, sole e temperature anomale oltre la media: le previsioni di mercoledì 24 gennaio L’arrivo dell’anticiclone africano previsto sull’Italia comincia a far sentire i suoi effetti. Nella giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio, assisteremo a generali condizioni di bel tempo e a un ulteriore aumento delle temperature che in Sardegna potrebbero raggiungere punte di 16 gradi. Valori anomali per la stagione che potrebbero perdurare oltre la fine del mese. Le previsioni meteo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

La nuova settimana è iniziata all'insegna dell'Anticiclone delle Azzorre che ha portato e porterà anche nei prossimi giorni sull'Italia cielo soleggiato e un aumento delle temperature. Dopo l'ondata di freddo che ha interessato tutte le Regioni, con temperature che sono scese anche di molto sotto lo zero, al Nord ci sono state ampie schiarite sin dal mattino e il transito di nubi al Centro-Sud non ha tuttavia portato piogge di rilievo.

Nella giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio, assisteremo a un ulteriore aumento delle temperature causato da questo campo di alta pressione che continuerà a influenzare il meteo sul nostro Paese anche nella parte centrale della settimana. Oggi, il tempo sarà stabile e abbastanza soleggiato con picchi di 18-19 gradi sulle Isole. Sembra infatti che il regime anticiclonico potrebbe dominare anche nei famosi ‘Giorni della Merla' (29-30-31 gennaio), considerati come i più freddi dell'anno, e fino alla prima parte del mese di febbraio.

Una massa d’aria eccezionalmente mite per la stagione raggiungerà il culmine entro venerdì 26 con temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Su molte località le massime potranno raggiungere la soglia dei 15 gradi, con possibili punte intorno ai 20 gradi, specie sulla Sardegna. Lo zero termico che arriverà fino a 3.400-3.600 metri sulle Alpi occidentali.

Le previsioni al Nord: cielo nuvoloso in Liguria, Toscana e basso Tirreno ma senza precipitazioni

Al Nord la giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio, sarà contraddistinta da cielo a tratti nuvoloso o localmente molto nuvoloso in Liguria e Toscana, sulle Alpi centro-orientali, in Friuli Venezia Giulia e, a inizio giornata e in serata, anche nel basso Tirreno. Ma non sono attese precipitazioni.

Si segnalano invece venti molto forti sulle Alpi, soprattutto sui confini, con raffiche fino a 100 km/h. Le temperature saranno in ulteriore aumento con valori massimi attesi tra i 7-8 gradi di Venezia e Aosta e i 10-13 gradi delle altre città

Al Centro: sole su tutte le Regioni, temperature fino ai 16 gradi in Sardegna

Mercoledì 24 gennaio al Centro e in Sardegna il tempo sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso dappertutto, grazie all'influenza dell'anticiclone africano che diventa sempre più forte su tutte le Regioni.

Anche qui i valori sono previsti in ulteriore e lieve aumento, con le massime comprese tra gli 11 e i 14 gradi su tutte le città, con punte fino ai 16 a Cagliari.

Al Sud: cielo sereno e generali condizioni di bel tempo

Anche al Sud l'alta pressione sarà prevalente su tutte le Regioni, ma con venti moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali. Nella giornata di mercoledì 24 gennaio assisteremo a condizioni di bel tempo, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. I valori massimi sono attesi tra gli 8 gradi di Potenza e i 13-15 di molte città