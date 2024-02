Anticiclone ancora sull’Italia, nel weekend temperature primaverili e bel tempo: le previsioni meteo L’alta pressione continua a far sentire i suoi effetti sull’Italia e anche nel weekend avremo condizioni meteo stabili, senza particolari precipitazioni e temperature in lieve aumento, con valori sopra le medie. Caldo anche in montagna: sulle Alpi lo zero termico sarà oltre i 3mila metri di quota. Le previsioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

L'alta pressione da giorni continua a far sentire i suoi effetti sull'Italia. E anche nel weekend avremo condizioni meteo stabili, assenza di precipitazioni e temperature ancora in lieve aumento, che in questi ultimi giorni hanno raggiunto valori tipici di metà o fine marzo. Caldo anomalo anche sulle montagne: sulle Alpi lo zero termico si trova oltre i 3mila metri di quota.

Anche se nel corso del fine settimana è atteso il passaggio di una debole perturbazione atlantica, che porterà un po' nuvolosità, piogge sporadiche e deboli nevicate oltre i 2mila metri di quota, le temperature resteranno decisamente oltre le medie del periodo. Un cambiamento potrebbe arrivare a partire da lunedì 19 febbraio.

Meteo venerdì 16 febbraio: nuvole in transito su Centro-Nord e Sardegna e sole al Sud

Nella giornata di oggi, venerdì 16 febbraio, nuvole in transito sul Centro-Nord e Sardegna; in Pianura Padana nebbie e nubi basse, più diffuse al mattino e localmente persistenti durante il pomeriggio sul settore orientale. I cieli saranno invece prevalentemente sereni o solo parzialmente nuvolosi su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia.

Le temperature saranno invece ancora in lieve crescita, con valori ben al di sopra delle medie del periodo. Al Nord attesi tra i 7 gradi di Venezia e il picco di 17 gradi che toccherà invece Bolzano, al Centro valori massimi compresi tra i 15 e i 16 gradi su tutte le città, al Sud temperature tra i 14 di Potenza e i 16-18 gradi altrove.

Sabato 17 febbraio ancora bel tempo, domenica 18 locali fenomeni temporaleschi: il meteo

Sabato 17 febbraio la pressione sarà ancora stabile sull'Italia e la giornata sarà caratterizzata dal passaggio di un intenso ammasso nuvoloso che coprirà il cielo su gran parte delle regioni del Centro-Nord, ma senza precipitazioni. Il tempo sarà più soleggiato al Sud e su Abruzzo e Molise. Sono attesi locali banchi di nebbia in Pianura Padana. Le temperature rimarranno oltre i valori stagionali più o meno ovunque.

Nella giornata di domenica 18 febbraio invece è atteso qualche fenomeno temporalesco sulle regioni centrali tirreniche e sulle due isole Maggiori. Attenzione alla nebbia in Pianura Padana al mattino e dopo il tramonto a causa dell'umidità presente. Temperature in aumento. A partire da lunedì 19 febbraio sembra invece che le condizioni meteo sull'Italia tenderanno a peggiorare.