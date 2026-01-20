Annabella Martinelli, nessun segno di violenza esterno sul corpo della 22enne: cosa è emerso dall’autopsia

Eseguita l’autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa e trovata morta a Teolo (Padova) il 15 gennaio, dopo essersi allontanata da casa il giorno dell’Epifania. Sul cadavere non ci sarebbero segni di violenza esterni: cosa è emerso.

Sul corpo di Annabella Martinelli, la ragazza di 22 anni scomparsa e trovata morta nella zona di Teolo (Padova) il 15 gennaio scorso, dopo essersi allontanata da casa il giorno dell'Epifania, non ci sarebbero segni di violenza esterni.

È quanto sarebbe emerso dall'autopsia svolta dal medico legale nella giornata di oggi, martedì 20 gennaio. A disporre l'accertamento era stata la sostituto procuratore Martina Vargnolo, titolare dell'indagine. Nelle prossime ore si attende la firma del nulla osta per organizzare le esequie della giovane.

L'esito dell'esame autoptico, disposto per escludere altre cause del decesso, sembra rafforzare l'ipotesi del suicidio, la 22enne è stata trovata impiccata a un albero, formulata subito dopo il ritrovamento del corpo della ragazza dalla Procura di Padova, che aveva aperto un fascicolo sulla scomparsa della studentessa di Giurispudenza a Bologna.

Leggi anche La bicicletta chiusa con il lucchetto e i bigliettini nello zaino: gli ultimi minuti di vita di Annabella Martinelli

Nello zaino che aveva con sé e nella sua casa nel quartiere di Terranegra sono stati rinvenuti dei biglietti nei quali faceva trasparire l'intenzione di togliersi la vita. La ragazza era in un momento di fragilità, dopo la fine della relazione con il suo ex fidanzato, sentito dagli inquirenti durante le indagini.

Uscita di casa verso le 20 del 6 gennaio, la 22enne avrebbe percorso in sella alla sua bici circa 25 chilometri fino a raggiungere il sentiero appartato che si snoda da via Euganea Teolo, una stradina vicinale che si stacca dalla principale.

Dopo aver messo il lucchetto alla bicicletta, l'aveva percorso a piedi fino a raggiungere la fitta boscaglia, dove nella stessa notte tra il 6 e il 7 gennaio si sarebbe uccisa. A trovare il corpo della ragazza è stata una signora che risiede nelle vicinanze e che stava portando a spasso il cane.

La zona in cui è stata ritrovata è impervia e non di frequente passaggio, se non da parte di qualche abitante della zona, mentre le ricerche dei soccorritori si erano concentrate sulla parte più alta dei Colli Euganei, Monte Madonna, Passo delle Fiorine e Monte Grande.