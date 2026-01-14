Annabella Martinelli, le ultime immagini prima di sparire: le telecamere la riprendono con bici e zainetto

Sono state diffuse le immagini delle telecamere di videosorveglianza che la sera del 6 gennaio hanno ripreso Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa a Teolo dopo essere uscita di casa in sella alla sua bici.

Annabella Martinelli in sella alla sua bici

Sono state diffuse le ultime immagini di Annabella Martinelli, scomparsa a Teolo il 6 gennaio scorso. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza arrivano dal distributore di Selvazzano Dentro, dal Municipio e dalla Villa di Teolo. La ragazza è stata inquadrata in sella alla sua bicicletta con indosso uno zainetto rosa. Sul portapacchi della bici poi ritrovata parcheggiata e legata con apposito lucchetto, si vedono i due cartoni delle pizze acquistati in un locale di Selvazzano Dentro.

La studentessa è stata immortalata alle 22.18 dal distributore di Selvazzano, alle 22.54 davanti al Municipio di Teolo e alle 23.06 dall'impianto di Villa di Teolo, dove poi è stata rinvenuta la bici. Al momento dell'ultimo avvistamento, come si vede nelle immagini, Annabella indossava un paio di jeans, una giacca nera col cappuccio e lo zainetto colorato.

Il distributore di Selvazzano Dentro

La diffusione delle immagini è stata autorizzata dalla Procura di Padova, che nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo per sequestro di persona a carico di ignoti per continuare gli accertamenti utili al ritrovamento. Sono stati sentiti i familiari della ragazza, l'ex fidanzato e le amiche. Non vi sono attualmente elementi a carico di terze persone.

Il cellulare della 22enne ha agganciato per l'ultima volta le celle di Teolo e da lì, come hanno confermato alcune fonti investigative a Fanpage.it, non si è mai mosso. L'ipotesi è che la ragazza fosse diretta al santuario di Teolo la sera della sua scomparsa. La 22enne conosceva il posto perché qualche tempo prima lo aveva visitato insieme al papà. Insieme alla bicicletta sono stati trovati anche i cartoni delle pizze e due bottigliette d'acqua.