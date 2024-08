Anita Monika Profico scomparsa in Salento. I dubbi sugli ultimi post: “Mio marito è violento, sono scappata”

video suggerito

Da giovedì 22 agosto non si hanno più notizie di Anita Monika Profico, 40enne scomparsa in Salento. L'ultima volta è stata vista nel comune di Morciano di Leuca (Lecce). Gli investigatori stanno facendo verifiche su alcuni messaggi diffusi sui social in cui la donna avrebbe detto di essere scappata dal marito violento. Si sospetta che siano stati scritti da un profilo fake.

A cura di Eleonora Panseri

Anita Monika Profico, 40 anni

Da giovedì 22 agosto non si hanno più notizie di Anita Monika Profico, 40enne scomparsa in Salento. L'ultima volta è stata vista a Barbarano del Capo, frazione del comune di Morciano di Leuca, in provincia di Lecce.

Subito i parenti della 40enne hanno pubblicato numerosi appelli su Facebook per ritrovarla, ricondiviso da altri utenti e pagine.

L'appello diffuso sui social dopo la scomparsa di Anita Monika Profico.

Nel post sono stati inseriti anche i numeri da contattare in caso in cui si avessero informazioni o se si dovesse avvistare la donna: quello della sorella e quello del marito Marco. Al momento della scomparsa, la donna aveva una piccola valigia nera e una borsa Fendi con i suoi documenti, si legge ancora nel post.

Sempre sui social, però, secondo quanto si legge sul quotidiano La Repubblica, circolerebbero alcuni post attribuiti alla donna scomparsa. Li avrebbe scritti per spiegare i motivi del suo allontanamento: "Sono scappata, non cercatemi. Mio marito era un uomo violento. Ho rischiato di morire".

Gli investigatori che si stanno occupando del caso, però, stanno facendo verifiche sui messaggi diffusi sui social per capire se sia stata davvero la donna a scrivere questi messaggi e fare chiarezza su tutta la vicenda. Il sospetto è che siano stati scritti da un profilo fake.

Che sia qualcuno intenzionato a depistare le indagini? Oppure la 40enne si è effettivamente allontanata volontariamente per sfuggire alle violenze? Le ricerche intanto proseguono con l'obiettivo di ritrovare la donna sana e salva.