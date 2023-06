Ancora maltempo in Romagna: allagamenti a Ravenna, sette famiglie isolate nel riminese Nuovi forti temporali si sono abbattuti nel pomeriggio di oggi nelle zone alluvionate della Romagna, in particolare nel Cesenate e a Ravenna. Gravi disagi anche nel riminese.

A cura di Davide Falcioni

Nuovi forti temporali si sono abbattuti nel pomeriggio di oggi nelle zone alluvionate della Romagna, in particolare nel Cesenate e a Ravenna, città già funestate nelle scorse settimane dalle allagamenti e frane. In quest'ultima località si sono registrati accumuli anche di 20 millimetri di acqua con alcune strade allagate, in particolare dell'area urbana e del centro e lungo le arterie di comunicazione principale. "Gli impianti idrovori – rende noto il Comune bizantino – sono tutti funzionanti al massimo e la Polizia locale sta procedendo al monitoraggio puntuale di eventuali situazioni di criticità e disponendo eventuali chiusure di strade e modifiche alla circolazione qualora necessario".

Il comune raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza e soprattutto di evitare gli spostamenti non necessari, in attesa del deflusso delle acque da parte della rete fognaria. In particolare si ricorda che va prestata la massima attenzione alle strade allagate e che non si deve assolutamente accedere ai sottopassi se allagati.

Nel riminese una frana ha isolato sette famiglie

Il maltempo sta interessando anche la provincia di Rimini e ha causato una nuova frana nel territorio del comune di Gemmano, in Valconca. Sette nuclei familiari sono rimasti isolati e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Isolato, nella stessa zona, anche un allevamento di cavalli. “Una ulteriore frana ha isolato una intera frazione e un allevamento di cavalli e mette in pericolo l'intero costone”, ha fatto sapere tramite Facebook il sindaco di Gemmano, Riziero Santi. A quanto si è appreso a cedere è stata una parte di terreno che sovrasta via delle Fonti. Lo smottamento ha sradicato un grosso albero e ha investito la sede stradale. Al lavoro, un "bobcat" con un braccio meccanico impiegato per cercare di di aprire un varco, così da poter raggiungere i nuclei familiari isolati e l'allevamento di cavalli.

Esondazioni anche nel cesenate

Situazione critica anche nel cesenate dove del pomeriggio, in particolar modo tra le 17.30 e le 18, la pioggia intensa ha creato nuovi disagi di carattere alluvionale nella zona della bassa Valle Savio ai confini tra i comuni di Cesena e Mercato Saraceno. Esondazioni del torrente Borello e di affluenti si segnalano tra Borello, Piavola e Osteria di Piavola.