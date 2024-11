video suggerito

Ancona, indagato prof in pensione: avrebbe molestato studenti e studentesse a casa Secondo l'accusa l'insegnante avrebbe molestato studenti e studentesse nella sua casa, dove li riceveva per dare ripetizioni gratuite.

A cura di Davide Falcioni

Un insegnante che teneva ripetizioni domestiche avrebbe invitato minorenni a casa sua per poi molestarli sessualmente. Almeno quattro le vittime tra i 13 e i 15 anni; i fatti si sarebbero verificati lo scorso anno in provincia di Ancona. A sporgere denuncia sono state le famiglie delle vittime.

La Procura ha aperto un fascicolo per adescamento di minori e atti sessuali su minorenni, indagando l'insegnante. Per diversi mesi, fino a maggio del 2023, il professore, 70enne in pensione, avrebbe approfittato di ragazzini e ragazzine, senza fare distinzione tra maschi e femmine. Si sarebbe offerto di aiutarli nello studio, dopo la scuola, in forma gratuita. Una volta entrati in casa tuttavia li avrebbe molestati.

A scuola gli studenti hanno manifestato i primi disagi per quello che vivevano quando andavano a ripetizione e si sono confidati con gli insegnanti dell'istituto scolastico, estranei ai fatti. Le molestie sarebbero avvenute solo tra le mura domestiche. Anche con i familiari i minorenni si sono aperti raccontando l'atteggiamento tenuto dall'insegnante di ripetizione e i genitori hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine.

Il procedimento è ancora alla fase delle indagini preliminari, con le accuse tutte da dimostrare, e la pm Irene Bilotta ha chiesto di sentire le vittime con la formula dell'incidente probatorio per cristallizzare le loro dichiarazioni e usarle in un eventuale processo. Una studentessa 14enne è stata ascoltata oggi davanti al gip Carlo Masini, in forma protetta. Un altro incidente probatorio, per un'altra presunta vittima, si terrà il 29 novembre. L'indagato, difeso dall'avvocato Susanna Biocca, respinge le accuse.