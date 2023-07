Alto Adige, turista 46enne precipita durante un’escursione sul Gran Pilastro e muore Una donna di 46 anni di Monaco di Baviera è morta durante un’escursione sul Gran Pilastro, vetta di 3.510 metri in Alto Adige. La turista era impegnata in un’escursione.

A cura di Gabriella Mazzeo

Tragedia in Alto Adige, dove una donna di 46 anni è morta dopo essere precipitata per circa 200 metri mentre faceva un'escursione sul Gran Pilastro, vetta di 3.510 metri lungo la cresta di confine tra Austria e Italia in zona Val Ridanna, vicino al Vipiteno. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni della tragedia, l'escursionista è deceduta sul colpo dopo essere inciampata nei suoi stessi bastoncini sulla cresta sommitale, a circa 100 metri dalla vetta.

La donna è deceduta subito dopo l'impatto sul suolo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino di Vipiteno, la guardia di finanza del posto e il medico di emergenza trasportato in quota dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites.

Un'altra tragedia si è verificata ieri in Alto Adige, precisamente in Val Badia, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un escursionista di 50 anni, recuperato nei pressi della Grotta della neve. L'uomo si trovava sulle pendici della Cima Dieci e, secondo le prime informazioni sul caso, sarebbe deceduto mentre era impegnato in un'escursione.

La dinamica dell'incidente

La 46enne deceduta era originaria di Monaco di Baviera. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino del Cai e dell'Alpen Verein con l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites per il recupero della salma che sarà poi riconsegnata ai familiari. I soccorritori che sono arrivati sul posto per offrire soccorso all'escursionista, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e disporre il trasferimento del corpo senza vita della 46enne.

Ulteriori informazioni sull'identità dell'escursionista 46enne deceduta sul Gran Pilastro e sulla dinamica dell'accaduto verificatosi nella giornata di oggi, domenica 23 luglio, saranno diffuse quando gli accertamenti di rito da parte delle autorità preposte saranno stati conclusi.