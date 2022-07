Allerta meteo venerdì 29 luglio per maltempo e temporali: le regioni a rischio Allerta meteo gialla, venerdì 29 luglio, per rischio temporali e rischio idrogeologico in quattro regioni del Nord: Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo insiste sull’Italia. Anche per la giornata di domani, venerdì 29 luglio, è prevista allerta meteo gialla della Protezione civile in quattro regioni. Sarà allerta meteo per rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico raggiungerà il nostro Paese portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.

Allerta meteo gialla domani in 4 regioni

Sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per la giornata di domani, venerdì 29 luglio. Diramata allerta meteo gialla nei seguenti settori di Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Previsioni meteo domani

Le previsioni meteo per domani indicano che al Nord un passaggio fortemente temporalesco partirà da Ovest per raggiungere i settori orientali in serata e nottata. Possibili precipitazioni anche sui rilievi centrali. Tempo più stabile e soleggiato invece sul resto d'Italia. Per quanto riguarda il caldo, avremo temperature in lieve diminuzione al Nord.