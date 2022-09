Allerta meteo rossa e arancione lunedì 26 settembre per temporali e maltempo: le regioni a rischio La Protezione Civile ha valutataoper domani lunedì 26 settembre una allerta rossa per la Basilicata, una allerta arancione in cinque regioni e una allerta gialla in 11 regioni.

A cura di Antonio Palma

Allerta meteo massima per maltempo e temporali lunedì 26 settembre su molte zone del centro sud Italia. La vasta area di bassa pressione, che ha colpito il centro nord, si sposterà nelle prossime ore sempre più a sud con fenomeni meteorologici intensi che potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche in molte zone del paese.

Maltempo, domani allerta meteo arancione in 5 regioni e gialla in 11 regioni

In base ai fenomeni in atto e alle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente decretando una allerta rossa per la Basilicata e una allerta arancione in cinque regioni: su parte della Calabria, in Molise, Puglia, settori della Basilicata e in Campania. Allerta gialla infine in 11 regioni: Si tratta dei restanti settori di Calabria, Campania e Basilicata, sul Lazio, Marche, parti di Molise e Puglia, Abruzzo, Sicilia, Umbria e Sardegna.

L'avviso di allerta meteo per lunedì 26 settembre

L’avviso di allerta meteo prevede già dal pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca a prevalente componente meridionale su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, dalle prime ore di domani, lunedì 26 settembre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, su Sicilia, specialmente sui settori occidentali e meridionali, Basilicata e Calabria. Dal primo mattino di domani, infine, si prevede il persistere di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità su Campania e Puglia.

Leggi anche Allerta meteo arancione e gialla sabato 17 settembre per maltempo e temporali: le regioni a rischio

Maltempo lunedì 26 settembre, i settori a rischio

Il maltempo sull’Italia, in particolare persisterà dunque su gran parte delle regioni meridionali, domani 26 settembre, a causa dello stazionamento di correnti perturbate che continueranno ad apportare piogge, anche diffuse, ed un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Nella giornata di domani precipitazioni sparse su tutto il Sud, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Marche. Nel resto del Paese alternanza tra sole e nubi, con isolati rovesci nel corso del giorno su Venezie, Bassa Toscana e Sardegna. Possibili temporali di forte intensità soprattutto fra Basso Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e nord della Puglia.

Scuole chiuse lunedì 26 settembre per allerta meteo

A seguito delle persistenti condizioni di maltempo intenso e delle allerte meteo, per la giornata di domani 26 settembre diversi comuni hanno annunciato ordinanze per la chiusura delle scuole non destinate a seggio elettorale. Scuole chiuse a Napoli, ma anche in altri comuni della Campania. I sindaci di Portici e San Giorgio a Cremano hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, e la stessa misura è stata adottata anche dai sindaci di Afragola, Caivano e Cardito. Lunedì scuole di ogni ordine e grado chiuse anche Benevento, e Caserta. Scuole chiuse lunedì anche per i comuni casertani di San Nicola la Strada, Mondragone, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Piedimonte Matese e Santa Maria a Vico.

Tutte le allerte meteo di lunedì 26 settembre

Elevata criticità per rischio idrogeologico / allerta rossa:

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Basilicata: Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto

Umbria: Trasimeno – Nestore, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sardegna: Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere