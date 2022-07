Allerta meteo per maltempo e caldo da bollino rosso mercoledì 20 luglio: le regioni a rischio Caldo torrido sulla penisola con 9 città da bollino rosso domani 20 luglio ma anche allerta meteo gialla della Protezione civile per maltempo.

A cura di Susanna Picone

La giornata di domani, mercoledì 20 luglio, sarà torrida su gran parte dell’Italia, con ben 9 città da bollino rosso, ma non manca neppure una allerta meteo della Protezione civile per maltempo. L’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico riguarda una sola Regione, con a rischio alcuni settori della Valle d’Aosta secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile.

Allerta meteo gialla domani in Valle d’Aosta

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità. Per la giornata di mercoledì 20 luglio è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/Allerta gialla:

Leggi anche Allerta Meteo giovedì 7 luglio per temporali e maltempo: le sette regioni a rischio

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Caldo record: le città da bollino rosso domani

Per quanto riguarda le temperare record, prosegue e anzi si espande l'attuale ondata di caldo sull’Italia: se oggi risultano essere 5 le città da "bollino rosso" (Bolzano, Brescia, Firenze, Latina e Perugia), domani secondo le previsioni contenute nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute le città “rosse” saranno 9 e poi continueranno ad aumentare tanto che giovedì saranno addirittura 14. Il bollino rosso è il livello massimo di allerta che indica rischi per la salute anche per la popolazione sana: i bollini rossi di mercoledì 20 luglio sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma. In queste città la massima allerta è segnalata anche per giovedì e a queste si aggiungeranno Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo.