Allerta meteo martedì 5 luglio per maltempo e temporali: le regioni a rischio Allerta meteo gialla per rischio temporali domani, martedì 5 luglio. A rischio il Nord-Italia, in particolare 3 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto e parte della Lombardia.

A cura di Susanna Picone

Maltempo con temporali anche domani, martedì 5 luglio, con allerta meteo su tre regioni del Nord-Italia. Come rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, nella giornata di domani si potrebbero creare delle criticità riportate nel bollettino nazionale di criticità. Le regioni a rischio temporali con allerta gialla sono il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e parte della Lombardia.

Allerta meteo gialla martedì 5 luglio in tre regioni

Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione ha emesso un nuovo avviso di condizioni metereologiche avverse, valutando per la giornata di domani una allerta meteo gialla per rischio temporali su Friuli Venezia Giulia, Veneto e parte della Lombardia. Sul sito della Protezione civile il dettaglio del bollettino di criticità:

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Orobie bergamasche, Valcamonica

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Previsioni meteo domani

Il gran caldo non molla la penisola ma l'anticiclone africano Caronte risulta essere un po' meno saldo al Nord, dove secondo le previsioni meteo domani qualche pioggia potrà interessare le Alpi e le Prealpi, specie quelle dei settori orientali. Sul resto del Paese invece bel tempo prevalente con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature roventi al Sud, valori in lieve diminuzione al Centro-Nord.