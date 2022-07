Allerta Meteo giovedì 7 luglio per temporali e maltempo: le sette regioni a rischio Il maltempo torna a interessare l’Italia da nord a sud e il Dipartimento della Protezione ha valutato per giovedì 7 luglio una allerta meteo gialla in sette regioni.

A cura di Antonio Palma

L’attesa attenuazione del caldo sta arrivando ma contemporaneamente il maltempo torna a interessare l’Italia da nord a sud ed è di nuovo allerta meteo per giovedì 7 luglio. Il Dipartimento della Protezione, infatti, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende e modifica quello di ieri, e valutato per la giornata di domani una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su sette regioni.

Allerta meteo gialla giovedì 7 luglio in sette regioni

Tutta colpa del passaggio di una nuova perturbazione lungo tutta la Penisola che dalle prossime ore sarà responsabile di un graduale ma deciso aumento della nuvolosità, associata, in alcuni settori, a nubifragi e violenti temporali accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Una situazione che porterà a un deciso calo termico generalizzato ma anche a situazioni in cui si potrebbero creare delle criticità idrogeologiche e idrauliche riportate nel bollettino nazionale di criticità.

Maltempo e allerta meteo giovedì, i settori a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, dunque, il Dipartimento della Protezione ha valutato una allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Valutata inoltre una allerta gialla di ordinaria criticità. Per rischio idrogeologico su Abruzzo, Molise e Puglia.

Le previsioni meteo per giovedì 7 luglio

Le previsioni meteo di giovedì 7 luglio, indicano una mattinata con molte nubi sul triveneto con rovesci e temporali sparsi sulle aree alpine e prealpine, in graduale aumento dal pomeriggio e in estensione anche al resto del nord. Sole al mattino invece al centro e al sud ma anche qui con nuvolosità in aumento dal pomeriggio e fenomeni temporaleschi, associati con grandine, prima sulle aree appenniniche e poi in estensione ai restanti settori, in particolare quelli adriatici.

Tutte le allerte meteo di giovedì 7 luglio

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Lucca

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica