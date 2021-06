È allerta maltempo per temporali e nubifragi improvvisi su alcune zone del nord Italia per la giornata di domani giovedì 24 giugno a causa della formazione di improvvise celle temporalesche che daranno vita nelle prossime ore a fenomeni meteo anche molto intensi. Nonostante l'Italia stia facendo i conti con una ondata di caldo asfissiante con temperature ben oltre la media del periodo, infatti, l'effetto dell'Anticiclone africano che avvolge la Penisola porta con sé anche la formazione di improvvise celle temporalesche che saranno responsabili di fulminei nubifragi e grandinate su alcuni settori delle regioni settentrionali.

Allerta meteo giovedì 24 giugno su Piemonte e Veneto

In base a queste previsioni meteo e ai fenomeni attesi, il dipartimento di protezione civile ha valutato per la giornata di domani, giovedì 24 giugno, una allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali e rischio idrogeologico per diversi settori di Piemonte e Veneto. Si tratta delle aree più a ridosso dell'arco alpino dove, soprattutto nel pomeriggio di domani, sono attesi intensi temporali accompagnate da grandinate e raffiche di vento. Si tratterà di fenomeni locali e brevi ma intensi. Tutta colpa della cappa di calore che andrà a scontrarsi con correnti relativamente meno calde provenienti dal nord dando vita a improvvisi capovolgimenti meteorologici.

Temporali e grandinate sull'arco alpino e prealpino

Per quanto riguarda il Piemonte, l'agenzia regionale spiega che la regione è investita da aria umida ed instabile da sudovest che può innescare temporali localmente anche molto forti ed occasionalmente accompagnati da grandine e raffiche forti di vento. I fenomeni interessano in particolare le zone settentrionali ed occidentali della regione e le pianure nelle ore più calde della giornata. Per quanto riguarda il Veneto, la fase di instabilità sarà più probabile sulle zone montane e pedemontane e pianura centro occidentale. In occasione dei temporali non si escludono locali fenomeni intensi con forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate.

Tutte le allerte meteo per giovedì 24 giugno

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Piemonte: Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige