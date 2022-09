Allerta meteo gialla sabato 1 ottobre per temporali e maltempo: 11 regioni a rischio Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 1 ottobre, allerta gialla in 11 regioni del Centro sud.

A cura di Antonio Palma

In attesa dell'Ottobrata che dovrebbe dare una tregua da temporali e nubifragi, il maltempo nelle prossime ore si spsosterà sempre di più verso sud dove non mancheranno fenomeni intensi che hanno spinto la Protezione civile a emettere una nuova allerta meteo per la giornata di sabato 1 ottobre che riguarderà tutto il sud e gran parte del Centro Italia.

Nelle prossime ore infatti l'intensa perturbazione atlantica che ha colpito la Penisola si sposterà sempre più nel meridione dove continuerà a insistere anche sabato con fenomeni che, ancora una volta, potranno risultare di forte intensità, generando un rischio idraulico e idrogeologico su molti settori. Per questo per domani 1 ottobre è stata valutata una allerta gialla su undici regioni del centro sud.

Maltempo, sabato allerta meteo gialla: tutte le regioni a rischio

L’avviso di allerta meteo prevede dal primo pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Sicilia. I fenomeni persisteranno, inoltre, su Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Campania. Dal primo mattino di domani, sabato 1 ottobre, infine, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Un allerta di Ordinaria criticità per rischio idraulico è stata valutata quindi per Calabria, Lazio, Marche, Sicilia e Umbria. È allerta gialla per rischio temporali invece per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio,Molise, Puglia, SDicilia, Toscana e Umbria. Infine allerta gialla per rischio idrogeologico per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.

Leggi anche Allerta meteo per maltempo e temporali domani giovedì 22 settembre: le regioni a rischio

Previsioni meteo domani 1 ottobre

Le previsioni meteo per sabato 1 ottobre indicano un miglioramento del tempo al nord con ampie schiarite, Nuvolosità variabile al centro con possibili locali fenomeni nel corso del giorno e tempo molto instabile al sud e sulla Sicilia. Al Centro precipitazioni residue tra Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise. al sud temporali sparsi e diffusi, localmente anche intensi ma in generale attenuazione dalla sera

Tutte le allerte meteo di sabato 1 ottobre

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Bacini Costieri Sud

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Valdichiana, Fiora e Albegna, Valtiberina

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Valdichiana, Fiora e Albegna, Valtiberina

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere