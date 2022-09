Allerta meteo gialla domani martedì 27 settembre per temporali e maltempo: le regioni a rischio La Protezione Civile ha emanato per domani martedì 27 settembre un bollettino di allerta gialla in sei regioni.

Scatta l'allerta meteo gialla per maltempo e temporali martedì 27 settembre. A essere colpite le regioni del Centro e del Sud Italia, dove l'area di bassa pressione non sembra intenzionata ad allontanarsi: piogge intense insisteranno anche nelle prossime ore portando criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse zone del meridione.

Maltempo, domani allerta meteo gialla in 6 regioni

In base ai fenomeni in atto e alle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra il precedente decretando una allerta gialla per Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Sicilia.

Previsioni meteo domani

Secondo le previsioni meteo degli esperti la giornata di domani sarà dunque caratterizzato da una perturbazione che interesserà il Nordest e sarà proveniente dall'Atlantico, mentre al Sud e sulle regioni del Centro il maltempo continuerà a imperversare portando con sé piogge e temporali.

L'avviso di allerta meteo per martedì 27 settembre

L’avviso di allerta meteo, pubblicato sul sito della Protezione Civile, prevede per domani maltempo su gran parte delle regioni meridionali con qualche nube anche sulle regioni del Centro. Sarà dunque un'altra giornata perturbata con piogge, anche a carattere di temporale. Le temperature saranno in leggero calo soprattutto al Nord, regioni tirreniche e Sardegna; in leggero rialzo sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e in Sicilia.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Bacino del Liri

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico