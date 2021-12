Allerta meteo gialla domani 12 dicembre con temporali, vento e mareggiate: le regioni a rischio Valutata allerta gialla in Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Il bollettino della Protezione civile per il 12 dicembre.

A cura di Susanna Picone

Nuova allerta meteo in molte regioni nella giornata di domani, domenica 12 dicembre. Il maltempo non abbandona l'Italia e anche domenica, come negli ultimi giorni, è a rischio soprattutto il Centro-Sud. Il lento spostamento verso Est dell'area di bassa pressione, posta all'interno della perturbazione che sta interessando il Paese, favorisce il persistere delle precipitazioni sui settori tirrenici meridionali, in un contesto di generale sostenuta ventilazione dai quadranti settentrionali con rinforzi che interesseranno i settori adriatici centro-meridionali. Il Dipartimento di Protezione civile ha diffuso una nuova allerta meteo gialla per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di nove Regioni: Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

Allerta gialla domani 12 dicembre in 9 Regioni

Dalle prime ore di domani, domenica 12 dicembre, l'avviso prevede il persistere di venti da burrasca a burrasca forte nord-orientali su Abruzzo e Molise, specie settori costieri e, dal primo mattino, venti da burrasca a burrasca forte nord-orientali sulla Puglia. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per la giornata di domenica 12 dicembre. Il dettaglio settore per settore:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Marche: Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Marche: Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiascio – Topino.

Previsioni meteo domani

Italia spaccata in due questo fine settimana secondo le previsioni meteo: atteso maltempo con piogge anche forti al Sud, bel tempo al Nord. Il maltempo colpirà con particolare intensità le regioni adriatiche centrali e quelle del basso Tirreno (Campania, Calabria e Sicilia). I venti soffieranno intensamente attorno alla Sardegna, sul Mar Tirreno meridionale e sullo Ionio.