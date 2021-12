Allerta meteo domani 8 dicembre per neve, temporali e venti forti: l’elenco delle regioni a rischio Neve al Nord fino a quote di pianura, temporali e venti forti su buona parte del Paese. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali in nove regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Il maltempo non sembra voler lasciare la Penisola. E anzi in queste ore è attesa una nuova perturbazione atlantica che nel giorno dell'Immacolata determinerà una fase di maltempo su gran parte del Paese, con nevicate a bassa quota, precipitazioni e un rinforzo della ventilazione specialmente al centro-nord. Assisteremo quindi a un sensibile peggioramento del tempo, con piogge diffuse accompagnate anche da neve a bassa quota sulle regioni settentrionali, addirittura fino in pianura al Nord-Ovest.

Allerta meteo gialla domani su molte regioni

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 8 dicembre, nevicate fino a quota di pianura o di fondovalle, dapprima su Piemonte, Lombardia, entroterra Ligure e, in successiva estensione, su Provincia autonoma di Trento e Bolzano, Emilia Romagna occidentale, settori centro-settentrionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con apporti al suolo localmente moderati, fino ad abbondanti nelle quote più alte. Le precipitazioni nevose saranno associate a possibili fenomeni di gelicidio sui settori della pianura padana centro-orientale.

Maltempo, neve, temporali e venti molto forti al Centro-Nord

Dalla mattinata di domani si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su Veneto, Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, inoltre, venti di burrasca dai quadranti meridionali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise. Saranno possibili forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 8 dicembre, allerta gialla sull’intero territorio di Toscana, Lazio, Umbria e Basilicata e su parte di Abruzzo, Calabria, Molise, Friuli Venezia Giulia e Veneto.