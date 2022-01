Allerta meteo domani 31 gennaio per venti molto forti da Nord a Sud: le regioni a rischio La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, lunedì 31 gennaio, un nuovo avviso di condizioni meteorologiche su molti settori dell’Italia per venti molto forti e mareggiate.

A cura di Antonio Palma

È allerta meteo su alcuni regioni per la giornata di domani, lunedì 31 gennaio, a causa dell'arrivo di un vortice di bassa pressione che dal Nord Europa scenderà verso sud insinuandosi sulla nostra Penisola e portando venti molto forti e mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni in atto e delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessate, infatti ha emesso per la giornata di domani, lunedì 31 gennaio, un nuovo avviso di condizioni meteorologiche su molti settori dell'Italia.

Allerta meteo domani per venti forti fino a burrasca forte

La discesa della saccatura dal Nord Europa infatti nelle prossime ore determinerà un intenso rinforzo dei venti su molti settori dell'Italia dove creerà un quadro meteorologico avverso. Il marcato rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali interesserà gran parte dell’Italia, in particolare però a essere interessati dai fenomeni più intensi saranno i settori alpini nord-occidentali e le isole maggiori. Nel dettaglio, l’avviso della Protezione Civile prevede dalle prime ore di domani, lunedì 31 gennaio, venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Valle D’Aosta, Piemonte e Lombardia. Venti che poi saranno in estensione, dal tardo pomeriggio, all’Emilia-Romagna, specie sui settori appenninici. Dal primo pomeriggio di domani, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, nord-occidentali, sulla Sardegna e occidentali sulla Sicilia, in estensione dalla serata anche alla Calabria, specie sui settori centro-meridionali. Previste inoltre Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta arancione in Emilia Romagna per vento forte

In Emilia Romagna dalla serata di lunedì 31 gennaio è previsto un sensibile aumento della ventilazione dai quadranti nord-occidentali, con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) o forte (75-88 Km/h) sugli Appennini centro-occidentali. Per questo è sta valutata una allerta arancione per vento sulla zona della Montagna emiliana centrale e allerta gialla per vento sugli Appennini bolognesi, sulla Collina emiliana centrale sulla Montagna piacentino-parmense e sull'Alta collina piacentino-parmense.

Allerta in Sardegna

In Sardegna il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle ore 12 di domani su Olbia e in Gallura. Si prevedono venti forti da nord-ovest, localmente sino a burrasca, su tutto il territorio sardo e soprattutto sulle coste.