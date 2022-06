Allerta meteo domani 18 giugno per maltempo e temporali: tutte le Regioni a rischio Allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su ampi settori di Calabria e Sicilia domani, sabato 18 giugno.

A cura di Susanna Picone

Maltempo con temporali anche domani, sabato 18 giugno, su alcune zone del Sud-Italia. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su ampi settori di Calabria e quasi l'intera Sicilia.

Allerta meteo gialla domani in due regioni

Come ogni giorno sul sito della Protezione civile viene pubblicato il bollettino di criticità per la giornata di domani, sabato 18 giugno. Per sabato c’è un avviso di allerta meteo gialla in settori di due regioni del Sud-Italia.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Leggi anche Allerta meteo domani giovedì 16 giugno per maltempo e temporali: le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Previsioni meteo di domani

In generale, le previsioni meteo di domani 18 giugno confermano che padrone del tempo sulla penisola è ancora l'anticiclone Scipione. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo soleggiato con cielo praticamente sereno o poco nuvoloso su quasi tutta Italia ad eccezione, appunto, di Calabria e Sicilia dove si potranno avere dei temporali di calore nel corso del pomeriggio, anche con locali grandinate. Temperature in aumento sul Centro Tirrenico.