Allerta meteo arancione e gialla domani 3 dicembre per temporali e rischio idraulico: le regioni a rischio Per la giornata di domani, domenica 3 dicembre, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo arancione per rischio idraulico in Emilia-Romagna e una allerta gialla in cinque regioni per rischio temporali e idrogeologico.

Il maltempo non lascia del tutto l'Italia e anche per la giornata di domani, domenica 3 dicembre è allerta meteo arancione e gialla per temporali e rischio idraulico e idrogeologico su cinque regioni. Nel nuovo bollettino delle allerte meteo emesso dalla Protezione civile, infatti, è stata valutata per domani una allerta arancione per rischio idraulico in Emilia-Romagna e una allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in cinque regioni.

Maltempo, allerta meteo arancione in Emilia Romagna domani

Anche se la perturbazione che ancora interessa alcuni settori del Paese tenderà ad allontanarsi gradualmente verso est, favorendo un generale miglioramento del tempo, infatti, domani avremo ancora residue piogge su settori già pesantemente colpiti che hanno fatto elevare l'allerta per criticità idrauliche. Inoltre attesi fenomeni temporaleschi al sud, in particolare sulle regioni del medio-basso Adriatico. Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, ha valutato per domani domenica 3 dicembre, allerta arancione su Pianura modenese in Emilia-Romagna e allerta gialla per alcuni settori di Lombardia, Veneto, Molise e Puglia. Ecco il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 3 dicembre:

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Pianura modenese Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po Lombardia: Bassa pianura orientale Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Molise: Litoranea Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Meteo, le previsioni per domani 3 dicembre

Le previsioni meteo per domani, domenica 3 dicembre, indicano un generale miglioramento del tempo, soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche. Più incerta la fine della settimana invece sul versante adriatico e sul meridione. Domenica sarà una giornata soleggiata per le regioni settentrionali, per la Toscana e per la Sardegna. Nubi sparse sul resto del centro, al sud e sulla Sicilia, con qualche rovescio sia sulle coste del basso Tirreno che su quelle del medio Adriatico. Piogge più probabili tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica ma soprattutto al mattino, mentre avremo ampie schiarite nelle ore pomeridiane. Venti ancora molto forti e temperature che tornano a scendere.