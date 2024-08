video suggerito

Allerta caldo, oggi venerdì 2 agosto 10 città da bollino rosso: temperature in calo nel weekend Oggi, venerdì 2 agosto, dieci città da bollino rosso (livello 3 per le ondate di calore), ma il weekend si preannuncia meno afoso. Atteso un calo delle temperature, anche se la pausa dal caldo torrido non durerà molto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Ancora caldo torrido con dieci città da bollino rosso oggi, venerdì 2 agosto, ma il primo weekend di agosto si preannuncia meno afoso, con temperature in calo, e anche i dati del ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore sembra confermare questa tendenza. Oggi, appunto, abbiamo ancora dieci città da bollino rosso – ovvero il rischio massimo per le ondate di calore -, ma già sabato scenderanno a sette.

L'elenco delle città da bollino rosso e arancione

Oggi l'allerta massima per le ondate di calore riguarda 10 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Si segnala anche allerta arancione a Bari e Campobasso, tutti gli altri capoluoghi sono in giallo e Napoli e Trieste in verde. Il livello 3 (bollino rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute, sabato 3 agosto scenderanno poi a 7 le città da bollino rosso: l’allerta resterà massima a Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo, mentre la maggior parte degli altri capoluoghi sarà contrassegnata dal bollino giallo.

Fino a quando durerà il caldo afoso: le previsioni del weekend

È atteso un aumento dell’instabilità con temporali sparsi nei prossimi giorni con anche un calo delle temperature, anche se la pausa dal caldo non durerà molto. I prossimi giorni vedranno un aumento dell'instabilità in particolare sulle regioni del nord Italia. Più asciutto al centro-sud ma anche qui nel weekend non mancherà qualche temporale sparso. Temperature in flessione, dunque, con l'arrivo del primo fine settimana di agosto, con valori più in linea con le medie del periodo. Gli esperti meteo comunque indiano già un nuovo rialzo termine nel corsi della prossima settimana, quando si toccheranno valori simili a quelli degli ultimi giorni.