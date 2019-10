“Per il recupero della malattia speravo in una situazione più facile.” Avevamo già parlato di Jacopo Yuri Grasso e della sua lotta contro chi parcheggia sui posti riservati alle persone con disabilità senza averne diritto. Stavolta la sua denuncia è nei confronti della palestra Virgin Kennedy di Milano.

“Dopo sei mesi di sospensione per motivi di salute ho ripreso la mia riabilitazione. Purtroppo è stata una brutta ripartenza, dal momento in cui mi ci reco per farmi del bene e non per stressarmi: al mio arrivo, come al solito, su tre posti per persone disabili ben due erano occupati abusivamente.”