Alex Favaro morto in un canale a Mirano, investigatori bloccano il funerale: indagini su una lite prima del decesso

Si ipotizza l’aggressione per Alex Favaro, il 24enne il cui corpo senza vita era stato trovato in un canale a Mirano l’11 luglio scorso. Inizialmente erano stati autorizzati i funerali poiché la pista considerata dai primi istanti era stata quella del malore fatale. La testimonianza di alcuni conoscenti però ha imposto la necessità di effettuare l’autopsia sul cadavere.

Alex Favaro

Potrebbe essere morto dopo una lite Alex Favaro, il 24enne di Noale, nel Veneziano, trovato senza vita alle 6 di sabato 11 luglio nel corso d'acqua vicino a via Bastia Fuori a Mirano. Il suo cadavere era stato rinvenuto nel canale Muson Vecchio dopo la segnalazione di una residente e da subito si era parlato di un malore che aveva causato la caduta in acqua. Sul corpo è stata ora disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. I funerali sono quindi stati bloccati.

Il 24enne era sparito dopo essere uscito di casa visto dai genitori. I familiari hanno lanciato l'allarme non vedendolo rientrare e il cadavere è stato rinvenuto il giorno dopo. L'ok per le esequie era stato dato quasi subito e i funerali avrebbero dovuto svolgersi a Moniego, ma sono stati sospesi su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il sospetto è che il ragazzo possa essere stato vittima di un'aggressione poco prima di scivolare nel canale. Giovedì scorso, alcuni conoscenti di Favaro si sarebbero presentati dai carabinieri per raccontare a una discussione alla quale avevano assistito qualche sera prima che il 24enne morisse. Alex avrebbe infatti litigato con un gruppo di persone e quel diverbio si era presto trasformato in uno scontro. Gli investigatori hanno quindi deciso di verificare la testimonianza, decretando lo stop al funerale per nuovi accertamenti.

Bisognerà capire se sulla salma vi siano segni compatibili con un'aggressione. Secondo chi indaga, Favaro potrebbe essere stato spinto di proposito nelle acque del fiume Muson per una "vendetta" del gruppetto con il quale Alex aveva litigato appena qualche giorno prima. Vedendolo nel canale, gli aggressori potrebbero essersi dati alla fuga, consapevoli che il 24enne non fosse in grado di tornare a riva da solo. Nella notte tra giovedì e venerdì 10 luglio, una residente della zona aveva sentito il giovane urlare e chiedere aiuto.