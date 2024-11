video suggerito

Alessia Zuso scomparsa a Novara, proseguono le ricerche della 19enne: in campo anche i cani molecolari Proseguono senza sosta le ricerche di Alessia Zuso, la 19enne scomparsa a Novara dalla mattina di ieri. Oggi, sabato 23 novembre, è probabile che Dikra, il cane molecolare in forza alla Polizia locale di Trecate, si unisca alle operazioni. Venerdì le ricerche si sono concentrate nella periferia ovest della città, dove è stata ritrovata l’auto della ragazza. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

205 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessia, la 19enne scomparsa a Novara.

Proseguono senza sosta le ricerche di Alessia Zuso, la 19enne scomparsa a Novara dalla mattina di ieri. Oggi, sabato 23 novembre, è probabile che Dikra, il cane molecolare in forza alla Polizia locale di Trecate (comune vicino al capoluogo), si unisca alle operazioni.

Venerdì le ricerche si sono concentrate nella periferia ovest della città, da dove è scomparsa la ragazza, intorno all'alveo del torrente Agogna e ai boschi che lo circondano. Proprio in questa zona è stata ritrovata l'auto di Alessia, parcheggiata vicino al canile municipale.

Nelle ricerche, che al momento sono senza esito, è stato utilizzato anche un elicottero dei Vigili del fuoco di Malpensa. Intanto, si sta cercando di fare luce nella vita della ragazza.

Leggi anche Si allontana da casa per prendere il treno e scompare: si cerca la 19enne Alessia a Novara

Di lei si sa che frequentava con assiduità una palestra vicino a casa, che nel 2023 aveva perso per un malore improvviso il papà di 54 anni e che nella scorsa estate aveva superato l'esame di maturità scientifica all'Istituto Pascal di Romentino.

Una delle insegnanti, parlando con i media, l'ha ricordata come una ragazza molto timida e con la tendenza a chiudersi in se stessa. Alla ripresa dell'anno scolastico, iniziato lo scorso settembre, insieme a un gruppo di ex compagni di classe, Alessia era tornata al "Pascal" per salutare i suoi insegnanti, e in quell'occasione era apparsa serena.

La mamma e il fratello della 19enne, che hanno lanciato l'allarme la sparizione, sono molto preoccupati e hanno fornito tutte le informazioni di rito per permettere a chiunque di contribuire attivamente alle ricerche.

La ragazza uscendo di casa ieri mattina indossava una felpa nera e una giacca verde, scarpe beige e pantaloni bianchi, portava uno zainetto e avrebbe con sé anche il telefonino che tuttavia risulta spento. Chi avesse informazioni utili è pregato di contattare i numeri 0321.3791 (il Comando Provinciale CC Novara) e 0321.388111 (la Questura Novara).

Le ricerche riprendono questa mattina da dove erano state interrotte ieri. Mentre i Carabinieri continuano a fare ricerche anche tra le cose di Alessia, sperando di trovare qualche indicazione utile.