Ritrovata Alessia Zuso: la 19enne era scomparsa da Novara, è stata rintracciata alla stazione di Ivrea È stata rintracciata dalla polizia ferroviaria nella stazione di Ivrea, Alessia Zuso, la ragazza di 19 anni di Novara che si era allontanata dalla sua casa nella mattinata di venerdì 22 novembre. La ragazza è già stata raggiunta dai familiari e in serata è previsto in rientro a Novara. Non sono stati resi noti i motivi dell'allontanamento.

A cura di Eleonora Panseri

È stata rintracciata dalla polizia ferroviaria nella stazione di Ivrea, in provincia di Torino, Alessia Zuso, la ragazza di 19 anni di Novara che si era allontanata dalla sua casa nella mattinata di ieri, venerdì 22 novembre. La ragazza è già stata raggiunta dai familiari e in serata è previsto in rientro a Novara. Non sono stati resi noti i motivi dell'allontanamento.

Venerdì le ricerche della ragazza si erano concentrate alla periferia ovest della città, da dove era scomparsa la 19enne, intorno all'alveo del torrente Agogna e ai boschi che lo circondano. Proprio in quella zona era stata ritrovata l'auto della giovane, parcheggiata vicino al canile municipale.

Nel corso delle ricerche, coordinate dalla prefettura della città piemontese, erano state attivate le stazioni ferroviarie e uno dei filmati realizzati dal sistema di videosorveglianza della stazione di Chivasso aveva ripreso la ragazza mentre scendeva da un treno.

Subito dopo la scomparsa si erano immediatamente attivate le squadre di ricerche e i Carabinieri avevano cercato di raccogliere quante più informazioni possibili sulla 19enne per capire perché si fosse allontanata e dove potesse trovarsi.

Della ragazza si era appreso che frequentava con assiduità una palestra vicino a casa, che nel 2023 aveva perso per un malore improvviso il papà di 54 anni e che nella scorsa estate aveva superato l'esame di maturità scientifica all'Istituto Pascal di Romentino.

La mamma e il fratello della 19enne, che avevano subito lanciato l'allarme la sparizione, erano estremamente preoccupati e avevano fornito informazioni utili per permettere a tutti di contribuire alle ricerche.

Le ricerche erano riprese questa mattina da dove erano state interrotte venerdì. Dopo le lunghe ore di apprensione, Alessia è stata ritrovata e ha potuto riabbracciare la sua famiglia.