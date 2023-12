Alessandria, fa irruzione in casa di una donna conosciuta online e tenta di violentarla: arrestato 23enne Un giovane di 23 anni è stato arrestato dopo aver tentato di violentare una donna di 40 anni conosciuta pochi giorni prima sui social network. L’uomo sarebbe entrato con la forza in casa della vittima.

Un uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine con l'accusa di tentata violenza sessuale dopo essere entrato con la forza in casa di una donna che aveva conosciuto sui social. Secondo quanto reso noto, il tutto è accaduto ad Alessandria, dove un uomo ha fatto irruzione nell'abitazione di una donna che aveva conosciuto sui social network per violentarla. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini, che hanno sentito le urla della vittima.

Il 23enne che è entrato con la forza in casa della donna, sarebbe riuscito a scappare poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I militari si sono messi sulle sue tracce e lo hanno individuato pochi giorni dopo, quando l'uomo è stato fermato e arrestato. Secondo la ricostruzione, il 23enne aveva conosciuto da poco la vittima, una donna di 40 anni, su una piattaforma social. I due avevano deciso di incontrarsi nei giorni successivi, in una serata di fine novembre.

La sera dell'appuntamento, dopo aver trascorso del tempo insieme, la 40enne si è rifiutata di far entrare il 23enne a casa sua. Il giovane, però, ha continuato a insistere fino a quando non è riuscito a fare irruzione con la forza. L'uomo ha prima picchiato la sua vittima e poi avrebbe cercato di violentarla. I vicini sono fortunatamente riusciti ad evitare il peggio, medicando la vittima, che era stata picchiata in pieno volto e mettendo in fuga il 23enne poi individuato pochi giorni dopo dalle forze dell'ordine e messo in manette per essere condotto in carcere.

Accusato di violenza sessuale, lesioni personali e violazione di domicilio, il giovane è stato interrogato dalle autorità preposte. Il 23enne arrestato si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande poste sulla violazione di domicilio, sulle percosse e sulla tentata violenza sessuale ai danni della 40enne conosciuta pochi giorni prima.