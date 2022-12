Alessandria, anziana malata chiama tutti i giorni i carabinieri: loro le portano un regalo di Natale I carabinieri di Molare, in provincia di Alessandria, sono andati a casa di un’anziana malata e allettata per portarle un regalo di Natale: un libro sugli animali.

A cura di Davide Falcioni

Sarà un Natale un po' più allegro quello che trascorrerà un’ultrasettantenne di Molare, in provincia di Alessandria, che questa mattina ha ricevuto la visita del Comandante Compagnia Carabinieri Acqui Terme, Maggiore Gabriele Fabian, con il vice brigadiere Silvio Castaldo, della stazione locale. In questi difficili giorni di piena emergenza sanitaria, con molti contagi di influenza australiana e il timore del Covid sempre alle porte, cresce anche l’esigenza assistenziale per le persone sole ed anziane.

L'anziana, costretta a letto per un problema articolare, vive da sola con l’assistenza di una Oss solo per 3-4 ore al giorno; per vincere la solitudine, la donna telefona tutti i giorni in caserma per una breve chiacchierata con gli uomini dell’Arma. Oggi, vigilia di Natale, il Comandante della Compagnia CC di Acqui Terme, unitamente al vice brigadiere Castaldo Silvio, Comandante interinale della Stazione di Molare (AL), si sono recati a casa della donna.

L'ultrasettantenne piemontese ha da tempo manifestato una grande stima e ammirazione nei Carabinieri, che a loro volta hanno contraccambiato sincerandosi spesso delle sue condizioni di salute. La donna, per contrastare la solitudine, quotidianamente contatta telefonicamente il Comando Stazione Carabinieri di Molare, scambiando una breve chiacchierata con i militari.

Leggi anche Regali di Natale: 10 idee last minute in offerta su eBay

Questa mattina però Fabian e Castaldo hanno deciso andare oltre la chiacchierata telefonica, portando un momento di felicità e di sollievo morale all’anziana donna, con una breve visita, durante la quale è stato fatto omaggio di un libro sugli animali, sua grande passione, oltre ad un panettone per festeggiare il Natale. L’incontro è stato anche un’occasione per confortarla e alleviarle lo stato di solitudine.