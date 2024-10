video suggerito

Alcamo, donna trovata morta in casa, sul corpo trovate alcune ferite: disposta autopsia Ad Alcamo una donna è stata trovata morta nel suo appartamento. Sul corpo sarebbero state trovate alcune ferite sulle quali si sta indagando: non è esclusa la pista dell'omicidio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna di più di 80 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Alcamo, nel Trapanese. Sul corpo sarebbero state trovare alcune ferite la cui origine non è ancora chiara. Sul cadavere dell'anziana è stata disposta l'autopsia. Al momento le cause del decesso non sono ancora chiare, ma la Polizia non esclude alcuna pista, neppure quella dell'omicidio.

Per il momento, le autorità che stanno indagando sul caso mantengono il massimo riserbo, così come sottolineato anche da fonti investigative a Fanpage.it. Ancora sconosciuta anche l'identità della vittima.

In aggiornamento