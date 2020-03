Canove di Roana (Vicenza), Alberto Mazzarini, fa il cuoco, è il padre di una bellissima bambina, e il compagno (molto innamorato) di Ilaria. Lo scorso 9 marzo è scomparso alla guida della sua auto, sull'altopiano di Asiago. Secondo i suoi familiari Alberto sta attraversando un momento molto delicato, di fragilità. Si è allontanato alla guida della sua ‘Sirion Daihatsu' di colore champagne/oro, targata DB552RN. Alberto aveva con sé il suo telefonino, che ora risulta spento, ma si è attivato in una località della Val d'Aosta, sotto il Cervino, nel primo pomeriggio della stessa giornata della scomparsa.

La compagna di Alberto ha immediatamente denunciato la sua scomparsa e diffuso un appello a mezzo Facebook. Nel corso della puntata dell'11 marzo, anche ‘Chi l'ha visto' si è occupato del caso, diffondendo l'appello di Chiara, cugina di Alberto: "So che stai vivendo un momento difficile – ha detto con la voce rotta dall'emozione in collegamento telefonico con Federica Sciarelli – un momento che vedi insuperabile, so che ti sembra che non ci sia una soluzione, ma per ogni cosa c'è sempre una soluzione e se ora non la vedi, ti giuro che c'è qualcuno che può vederla per te". "Quindi, ti prego, apriti alla possibilità di essere aiutato e di chiedere aiuto. Non vuoi contattare noi? Non importa, chiedi a un passante, chiedi a una persona che incontri. C'è la tua bambina a casa che ti cerca e ti chiama e sente la tua mancanza, come la sente la tua compagna e la sentiamo tutti. Siamo una famiglia, ma senza di te ci sentiamo persi".