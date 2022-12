“Aiuto, mia figlia 11enne non è a scuola”, bimba trovata dalla polizia con il gps del telefono na bambina di 11 anni è uscita da casa per andare a scuola ma poi in classe non c’era. La madre ha dato l’allarme, quindi la polizia l’ha rintracciata con il geolocalizzatore del cellulare. I fatti a Firenze.

A cura di Biagio Chiariello

Una mamma di Firenze si è presa un grande spavento ieri mattina 15 dicembre quando ha saputo che la figlia, appena undicenne, non si era presentata come consueto a scuola. La donna si è immediatamente precipitata negli uffici della questura locale per denunciare il fatto. Alla fine, tutto è andato per il meglio: la piccola è stata rintracciata dalla polizia con il geolocalizzatore del cellulare.

I fatti giovedì mattina nel capoluogo toscano. La piccola, 11 anni era uscita per andare a scuola, ma in classe non è mai entrata. La segnalazione di scomparsa è stata girata a tutte le pattuglie sul territorio. Determinante però è stato il numero di cellulare.

La Sala Operativa della Questura ha infatti attivato il cosiddetto “positioning” del telefonino, che consente di rintracciare la posizione geografica di un apparecchio collegato a una rete mobile; una procedura delle Forze dell'ordine dedicata proprio a casi d’emergenza come questo.

Le volanti hanno fatto il resto: in pochi minuti la bambina è stata rintracciata sana e salva, seduta spensierata a leggere un libro per ragazzi su una panchina in un giardino al confine tra piazza della Libertà e il Quartiere di Rifredi. Appena ha visto la madre si è lanciata tra le sue braccia, ma non avrebbe spiegato il motivo del gesto.

Al momento non sarebbero inoltre emersi particolari rilevanti in merito alla vicenda. Ciò che è importante è che mamma e figlia hanno potuto riabbracciarsi felici.