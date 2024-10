Aiuta un amico a spostare una lavatrice ma muore schiacciato dall’elettrodomestico

video suggerito

Pierfrancesco Cimini, un uomo di 66 anni di Cagnano Amiterno, in provincia de L'Aquila, è morto nei giorni scorsi a causa di un assurdo incidente avvenuto mentre aiutava un amico a spostare alcuni arredi nella sua abitazione. L'anziano è infatti rimasto schiacciato da una lavatrice: gravemente ferito alla parte superiore del corpo, è stato condotto con urgenza nell'ospedale del capoluogo abruzzese ma è deceduto un paio di giorni dopo a causa delle lesioni interne riportate, complice la sua corporatura particolarmente esile. Non sembrano esserci dubbi rispetto al fatto che si sia trattato di una fatalità, tuttavia il sostituto procuratore della Repubblica dell’Aquila, Ugo Timpano, ha disposto ulteriori indagini sulla vicenda.

La salma dell'uomo è stata riconsegnata ai familiari per i funerali che si sono tenuti sabato scorso. Anche se non si è trattato di un infortunio sul lavoro le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Cagnano Amiterno proseguono. Non è escluso che i militari possano sentire quali persone informate dei fatti anche altri soggetti oltre l’amico che lo ha chiamato per svolgere il lavoro di fatica. La morte di Cimini ha lasciato tutta la comunità di Cagnano Amiterno e non solo, attonita, per l’assurdità dell’incidente.