Agrigento, morta neonata di due mesi, aperta inchiesta: forse deceduta per un rigurgito Una bimba di 2 mesi è morta ad Agrigento, forse a causa di un rigurgito. Aperta l’inchiesta sul decesso. Nei prossimi giorni, la neonata sarà sottoposta ad autopsia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una neonata di due mesi è morta nel pomeriggio di ieri, 12 novembre, a Siculiana, nell'Agrigentino. La bimba sarebbe morta per un rigurgito e sul decesso è stata aperta un'indagine. La salma della bimba è sotto sequestro e la Procura di Agrigento disporrà l'autopsia per chiarire le cause della morte della bimba ed eventuali responsabilità penali. Sono intervenuti i medici, i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Agrigento.

Stando a quanto reso noto, nessuno ha potuto fare nulla per soccorrere la piccina. Le cause della morte saranno accertate con il prosieguo delle indagini, ma stando alle prime informazioni, la neonata sarebbe morta a causa di un rigurgito. Eventuali responsabilità per il decesso della bimba saranno appurate nei prossimi giorni con il prosieguo delle indagini.