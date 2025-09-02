Agguato in pieno centro a Barletta, 20enne ferito alle gambe da alcuni colpi di pistola

Un ragazzo di 20 anni è stato ferito da alcuni colpi di pistola alle gambe. Il giovane si trovava in strada a Barletta al momento dell’agguato. Le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Si indaga sull’accaduto.

Un ragazzo di 20 anni è stato ferito alle gambe a Barletta nel pomeriggio di ieri, 1 settembre 2025. Il giovane si trovava in corso Garibaldi e stava percorrendo a piedi il centro cittadino. Accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale Dimiccoli, la vittima non sarebbe in gravi condizioni e anzi, se la caverà con poco.

Sull'accaduto però è iniziata un'indagine da parte delle forze dell'ordine che hanno repertato alcuni bossoli trovati in strada. Secondo quanto ricostruito in queste prime fasi da Fanpage.it grazie a fonti informate, il 20enne avrebbe il femore rotto e una ferita alla gamba sinistra. Il 20enne è originario di Cagnano Varano.

Poco dopo, un altro residente di circa 30 anni è finito allo stesso pronto soccorso con alcune ferite sulla testa e sul volto. Il giovane ha affermato di essere caduto dalla bicicletta, ma le forze dell'ordine ritengono che i due fatti possano essere collegati tra loro. Le ferite del 30enne hanno richiesto diversi punti di sutura secondo quanto reso noto finora.

La dinamica dei fatti e il presunto collegamento tra i due pazienti è ancora tutto da verificare. Le indagini delle autorità sono ancora nelle loro fasi iniziali, mentre i due sono stati affidati alle cure dei medici che hanno potuto scongiurare conseguenze più gravi. Saranno analizzati nelle prossime ore i due bossoli trovati in strada dopo l'agguato.

