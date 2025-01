video suggerito

Aggredito con calci e pugni l’influencer di Onlyfans Andrea Bianchi: “Mi hanno spaccato il labbro e 2 denti” Preso a calci e pugni, poi derubato del proprio telefono. È quanto ha denunciato sui social Andrea Bianchi, influencer milanese che produce contenuti sulla piattaforma OnlyFans. Durante la notte di San Silvestro il ragazzo è stato vittima di un’aggressione fuori da un locale a Torino, nel Parco del Valentino. Era insieme a un amico. Indagano i Carabinieri. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Bianchi insieme all'amico e collega Giulio Leone.

Preso a calci e pugni, poi derubato del proprio telefono. Lo ha denunciato sui social Andrea Bianchi, influencer milanese che produce contenuti sulla piattaforma OnlyFans. Durante la notte di San Silvestro il ragazzo ha subito un'aggressione fuori da un locale a Torino, nel Parco del Valentino.

La vittima della violenta rapina si trovava insieme a un suo amico e collega, Giulio Leone, per una festa di fine anno nel locale Nasty Club, come ha raccontato lo stesso Bianchi in un lungo video pubblicato sul suo profilo Instagram.

"Siamo usciti dalla discoteca alle tre del mattino. Stavamo andando a prendere un taxi quando siamo stati avvicinati da dei ragazzi stranieri. Ci hanno offerto del fumo, ma abbiamo detto di no e loro si sono allontanati, poi ho sentito che qualcuno ci stava rincorrendo. Mi sono voltato e un primo pugno mi ha spaccato il labbro e due denti", ha detto ricostruendo i fatti.

"Il loro tentativo era quello di rubarmi il telefono. Mi hanno sgambettato e mi hanno preso a calci e pugni", ha spiegato ancora Bianchi mostrando le ferite riportate nell'aggressione. I rapinatori sono riusciti a rubare anche due telefoni di Giulio Leone

"Ma non ci hanno portato via i soldi – aggiunge – Gli aggressori erano quattro". L'Influencer ha inoltre aggiunto di aver chiesto aiuto ai clienti di un locale che vende kebab, ma nessuno sarebbe intervenuto in suo soccorso.

Oltre al video Bianchi ha pubblicato anche una storia Instagram in cui scrive: "Non sto facendo questo video per avere visibilità ma per invitare tutti a fare attenzione", e con la quale ha voluto ringraziare i Carabinieri e l'ambulanza intervenuti sul posto. Sulla vicenda al momento sono in corso le indagini dei militari dell'Arma.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, poco prima un altro 20enne è stato picchiato e derubato del telefonino da alcune persone mentre stava camminando in piazza Vittorio.