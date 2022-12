Aggredita a martellate dal marino dopo una lite in casa, donna gravissima in ospedale Il caso in provincia di Arezzo.. vista la gravità delle ferite, è stato allertato anche l’elisoccorso che ha provveduto al trasporto immediato della paziente in codice rosso al policlinico senese di Santa Maria alle Scotte.

A cura di Antonio Palma

Una donna è stata accompagnata in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stata brutalmente colpita alla testa con un oggetto contundente, probabilmente un martello, al culmine di una lite in casa, in provincia di Arezzo.

Secondo le prime notizie, a colpire la donna sarebbe stato il marito con il quale stava litigando nella loro abitazione nel comune di Foiano della Chiana. All'arrivo dei soccorsi medici sul posto, a seguito di una chiamata di emergenza nel pomeriggio di oggi, la donna presentava una profonda ferita al capo ed è stata immediatamente assistita e trasportata in pronto soccorso.

Secondo quanto riporta il Corriere fiorentino, quando è stata soccorsa pare fosse ancora cosciente ma, vista la gravità delle ferite, è stato allertato anche l'elisoccorso che ha provveduto al trasporto immediato della paziente in codice rosso al policlinico senese di Santa Maria alle Scotte dove è stata ricoverata per un trauma cranico.

Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri che hanno posto in stato di fermo il marito cinquantenne della donna accusato di averla colpita ma l'uomo è stato trovato in stato confusionale e portato a sua volta in ospedale.

La dinamica dei fatti resta tutta ancora da accertare e su quanto accaduto stanno indagano i miliari dell'arma per ricostruire i fatti. Secondo i primissimi accertamenti pare che tra marito e moglie la lite non fosse nuova ma avvenuta al culmine di una situazione di tensione

La coppia, intorno alla cinquantina e con figli grandi, pare fosse in crisi da qualche tempo e i litigi erano frequenti dopo che lei aveva manifestato l'intenzioni di separarsi.