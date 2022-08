Aggredita a colpi di forbici nel suo centro, estetista perde la vista: arrestato 32enne Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Vignola per aver aggredito con un paio di forbici una estetista di 49 anni nel suo centro: la donna ha perso la vista all’occhio destro. Incastrato dal Dna sulla mascherina chirurgica.

È stata aggredita nel suo centro con un paio di forbici di grandi dimensioni che l'hanno accecata.

È successo ad una estetista di Vignola, in provincia di Modena: l'attacco si è verificato lo scorso maggio ma solo nelle ultime ore è stato arrestato dai carabinieri un uomo di 32 anni, italiano, su ordine di custodia cautelare chiesto dalla Procura ed emesso dal Gip.

L'accusa per lui è di lesioni personali gravissime.

La vittima è una 49enne, che dopo l'aggressione ha perso l'occhio destro e i fatti erano avvenuti in un centro massaggi di Vignola il 21 maggio scorso.

Tra le prove schiaccianti contro il giovane, il Dna trovato dai Ris sulla mascherina chirurgica anti-Covid usata dall’indagato.

La mascherina, rinvenuta nel corso di un sopralluogo all’interno del centro massaggi dai carabinieri della Tenenza di Vignola, è stata inviata a Parma: dopo un lavoro capillare sono stati i Ris ad estrapolare il Dna del presunto aggressore.

Ancora non è chiaro il movente dell’aggressione. La donna, infatti, non conosceva l’uomo e non aveva potuto fornire indicazioni sulla sua identità.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe entrato nello studio e si sarebbe in un primo tempo accomodato in sala d’attesa.

Ma poco dopo si sarebbe alzato per scagliarsi con violenza nei confronti dell’estetista 49enne, la quale, col viso completamente ricoperto di sangue, ha immediatamente chiesto aiuto ad un cliente ed è stata poi soccorsa da un’ambulanza.

Arrivata in ospedale, i medici hanno subito capito che la situazione era seria. Troppo gravi le ferite causategli all’occhio destro per poterlo salvarlo: il personale medico ha provato sino all’ultimo a non farle perdere la vista, ma senza successo.