video suggerito

Aggredisce i poliziotti con un coltello, uomo ucciso dagli agenti alla stazione di Verona La terribile sequenza nelle prime ore della mattinata di domenica 20 ottobre, intorno alle 7. La tragedia davanti all’ingresso della stazione di Porta Nuova quando l’uomo sarebbe stato fermato dagli agenti di pattuglia per un controllo ma li avrebbe aggrediti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia oggi alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova dove un uomo è stato ucciso da un agente di polizia a colpi di arma da fuoco dopo che si era scagliato contro gli agenti armato di un coltello. La terribile sequenza nelle prime ore della mattinata di domenica 20 ottobre, intorno alle 7, quando sul posto sono accorsi in forze agenti di polizia e servizi sanitari del 118. Per l'uomo inutili i soccorsi medici degli operatori sanitari che hanno dovuto dichiararne il decesso poco dopo.

La tragedia davanti all'ingresso della stazione di Porta Nuova quando l'uomo sarebbe stato fermato dagli agenti di pattuglia per un controllo. Secondo le primissime informazioni, l'uomo avrebbe estratto un coltello, scagliandosi contro gli agenti. Un poliziotto quindi avrebbe estratto l'arma di ordinanza facendo fuoco. Uno dei proiettili ha raggiunto l'uomo uccidendolo.

Stando a quanto ricostruito finora, poco prima lo stesso uomo era stato già protagonista di un'altra aggressione ai danni della polizia locale e poi di auto in sosta e biglietteria. Intorno alle 5 infatti i vigili urbani sarebbero stati aggrediti dall’uomo mentre stavano intervenendo per un incidente in zona. Poco dopo l'uomo si è dileguato verso la stazione di Porta Nuova in stato di alterazione. Qui avrebbe danneggiato anche l'esterno della biglietteria e la vetrata di una tabaccheria oltre ad alcune auto parcheggiate in zona.

L'uomo pare fosse ancora in preda a un fornissimo stato di alterazione psico fisica quando circa due ore, intorno alle 7, è stato intercettato dai poliziotti all'esterno della stazione ferroviaria. Gli agenti lo avrebbero fermato chiedendogli documenti per identificarlo ma, alla vista della pattuglia di polizia, l'uomo avrebbe aggredito gli agenti estraendo un coltello e scagliandosi contro di loro. I poliziotti quindi hanno aperto il fuoco.

La zona dove si sono consumati i fatti è stata transennata ed è presidiata dalle forze dell'ordine con numerosi agenti. Sul posto anche gli esperti della polizia scientifica che si stanno occupando dei rilievi del caso per cercare di ricostruire precisamente quanto accaduto.