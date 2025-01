video suggerito

Aggredisce i Carabinieri per entrare all'Allianz Stadium, ma la Juve giocava in trasferta: arrestato Martedì 21 gennaio i Carabinieri del nucleo radiomobile di Torino hanno ricevuto una chiamata e sono intervenuti in forza all'Allianz dove un uomo tedesco di 35 anni ha dato in escandescenze perché voleva entrare allo stadio. Quella sera, però, non c'era nessuna partita visto che la Juventus era in trasferta a Bruges, in Belgio, per disputare il match di Champions. L'uomo è stato arrestato.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Nella serata di martedì 21 gennaio i Carabinieri del nucleo radiomobile di Torino hanno ricevuto una chiamata e sono intervenuti in forza all'Allianz Stadium dove un uomo tedesco di 35 anni ha dato in escandescenze perché voleva entrare allo stadio. Quella sera, però, non c'era nessuna partita visto che la Juventus era in trasferta a Bruges, in Belgio.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, il 35enne si è presentato all'ingresso 12 chiedendo di accedere agli spalti per poter seguire la partita. Ma lo stadio, in realtà, era vuoto perché, per disputare il match di Champions con il Club Brugge, i bianconeri erano volati nella città belga.

A nulla sono servite le spiegazioni dategli dalle guardie giurate che si occupano della vigilanza all'Allianz, O.K. (queste le iniziali del 35enne residente nel Baden-Württemberg) ha reagito male e ha aggredito i vigilanti con il suo quintale di peso e i suoi due metri di statura.

A quel punto sono intervenuti davanti allo stadio anche gli uomini dell'Arma ma il 35enne, in evidente stato confusionale, si è scagliato anche contro i militari della prima pattuglia giunta sul posto. Questi hanno cercato di immobilizzarlo utilizzando il taser in dotazione alle forze dell'ordine ma il dispositivo non ha avuto effetto: dopo essere stato colpito da due dardi, l'uomo ha tentato la fuga.

Per riuscire a fermarlo i Carabinieri hanno dovuto richiedere l'intervento di altre pattuglie di rinforzo e solo così sono riusciti a immobilizzarlo e ad ammanettarlo. Subito dopo è stato portato all'ospedale dove è stato sorvegliato tutta la notte. Nella colluttazione precedente l'arresto sono rimasti feriti anche due militari che hanno riportato lesioni guaribili in 10 giorni e 7 per il secondo.

Al 35enne tedesco sono stati contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto è stato riportato dal Corriere Torino, O.K., che forse era sotto effetto di stupefacenti, non è stato in grado di spiegare ai militari perché volesse entrare all'Allianz.