Agata Scuto, si cerca il corpo in un casolare a Pachino: all’interno abiti bruciati e teli di plastica Potrebbe essere in un casolare a Pachino il corpo di Agata Scuto, la ragazza disabile di 22 anni scomparsa da Acireale nel giugno 2012. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo dopo una segnalazione di “Chi l’ha visto?”

A cura di Chiara Ammendola

È in un casolare tra i comuni di Noto e Pachino in provincia di Siracusa che si sono recati i carabinieri alla ricerca del corpo di Agata Scuto, la ragazza disabile di 22 anni scomparsa da Acireale nel giugno 2012. A segnalare alle forze dell'ordine la vecchia casa, ormai abbandonata, è stata la trasmissione in onda sui RaiTre "Chi l'ha visto?", che si è occupata del caso della giovane scomparsa facendo partire le indagini che hanno poi portato all'arresto qualche settimana fa di Rosario Palermo, il compagno della madre di Agata.

L'inviato del programma tv, dopo aver raccolto una segnalazione giunta in redazione, ha raggiunto le campagne di Pachino alla ricerca proprio di quel casolare: con lui anche Gianluca, il fratello di Agata. I due sono entrati nella vecchia struttura in disuso e hanno trovato dei teli bianchi e degli abiti parzialmente bruciati, che il fratello della 22enne avrebbe riconosciuto. Il giornalista della trasmissione di RaiTre si è così rivolto alle forze dell'ordine alle quali ha raccontato di aver visto anche una camera con le pareti annerite dalla fuliggine.

La zona in cui si trova il casolare era già al centro di diversi sopralluoghi da parte dei carabinieri perché luogo frequentato da Rosario Palermo che andava a raccogliere lì lumache di terra e soprattutto da lui nominato durante una sorta di confessione che l'uomo avrebbe fatto fra sé e sé, mentre era intercettato nella propria auto. Ora si dovrà attendere per sapere se quel luogo possa ritenersi il posto in cui l'uomo avrebbe provato a far scomparire Agata, dandole fuoco dopo averla uccisa. Secondo la procura di Catania Rosario Palermo avrebbe ucciso la 22enne con la quale intratteneva una relazione dopo aver scoperto che era incinta. Dopo averla uccisa poi per sviare ogni sospetto avrebbe raccontato alla madre che Agata era scappata con un ragazzo, inventando di averla incontrata in un paio di occasioni ad Acireale.