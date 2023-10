Affida la figlioletta a un collega, sale su un silos e si suicida. Poco prima aveva ucciso la moglie in casa I fatti sono avvenuti a Rivoli, cittadina alle porte di Torino. Agostino Annunziata, che aveva 36 anni, campano, ha ucciso la propria moglie, Annalisa D’Auria, 32enne, e poi si è suicidato. Indagano i carabinieri.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di archivio

Dramma all'alba a Rivoli, in provincia di Torino, oggi sabato 28 ottobre. Un uomo, Agostino Annunziata, che aveva 36 anni, ha ucciso la propria moglie, Annalisa D’Auria, 32enne, e poi si è suicidato. Il femminicidio è avvenuto presso l'abitazione dei due che si trova in via Monte Bianco, angolo via Gradisca a Rivoli. Subito dopo l'uomo è uscito dall'abitazione e si è recato sul posto di lavoro a Orbassano dove si è ucciso buttandosi giù da un silos. Entrambi sarebbero originari della provincia di Salerno, lei di Nocera Inferiore, lui di Pagani.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, avrebbe ucciso la moglie ferendola alla gola, poi si sarebbe recato presso la Massifond di via Circonvallazione esterna, una fonderia che lavora nell'indotto dell'automotive, a una ventina di minuti d'auto di distanza, dove lavorava come operaio.

Con lui ha portato la figlia piccola che ha poi affidato a un collega; quindi si sarebbe allontanato per compiere l'estremo gesto. Ancora non si conoscono le motivazioni di questo dramma. La bambina comunque sta bene ma è stata portata all'ospedale Regina Margherita da un parente e collega subito accorso in azienda per un controllo.

Leggi anche Tredicenne uccide la mamma a coltellate mentre dorme accanto alla sorellina, poi chiama la polizia

Dalle prime informazioni raccolte, l'uomo prima di lasciare l'abitazione avrebbe chiamato la madre in Calabria che avrebbe immediatamente allertato il 118 che a sua volta ha avvertito i carabinieri che, giunti nell'abitazione della coppia, hanno trovato la vittima. I militari dell'Arma sono ora sul posto per cercare di ricostruire l'accaduto.