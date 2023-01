Aereo da turismo decolla a Reggio Emilia, poi scompare dai radar: disperso sull’Appennino il pilota L’aereo da turismo decollato questa mattina da Reggio Emilia risulta ancora disperso: riprenderanno domani le ricerche di Ivano Montanari, il pilota 61enne a bordo del velivolo. Le operazioni hanno interessato la zona dell’Appennino Modenese.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono state interrotte poco dopo le 20 le ricerche dell'aereo da turismo bianco decollato stamane alle 11.22 da Campovolo a Reggio Emilia e scomparso dai radar mentre sorvolava l'Appennino nei pressi di Modena. Le operazioni riprenderanno nella mattinata di domani, condizioni meteo permettendo. A bordo del velivolo vi sarebbe solo il pilota, Ivano Montanari, reggiano di 61 anni.

Le ricerche si sono concentrate nell'Appennino Modenese, tra Pievepelago, Piandelagotti e Passo Radici. Secondo quanto emerso finora, l'aereo ha interrotto le comunicazioni con il centro di controllo del traffico del cielo proprio mentre sorvolava la zona montana. Impiegati nelle ricerche gli uomini e le donne del Soccorso Alpino, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Il velivolo potrebbe essere precipitato sull'Appennino Modenese. Partecipano alle ricerche anche squadre dei vigili del fuoco in motoslitta, esperti in soccorso su neve e ghiaccio, droni e mezzi fuoristrada.

La dinamica dei fatti

L'aereo ultraleggero è decollato da Campovolo e ha interrotto le comunicazioni con il centro del controllo del traffico mentre sorvolava la zona di montagna. Poco dopo sono iniziate le ricerche per individuare il pilota 61enne, unico passeggero a bordo. Le operazioni non hanno però dato gli esiti sperati fino alle 18.45, quando è stato disposto un ultimo controllo della zona prima della mattinata di domani.

Le ricerche sono in corso anche via terra con squadre dei Vigili del fuoco in motoslitta ed esperti del soccorso su neve. A complicare ulteriormente la situazione, infatti, sono le condizioni meteo difficili. Le nevicate degli scorsi giorni e il rischio di valanghe ancora concreto hanno costretto infatti i soccorritori a limitare il proprio raggio di azione. Nella serata odierna, le squadre impegnate nelle ricerche hanno dovuto arrendersi davanti alla scarsa visibilità per tornare sul posto nella mattinata di domenica.