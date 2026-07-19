Aerei di linea viaggiano alla stessa quota e sfiorano lo scontro sull’Atlantico: scattano i sistemi anticollisione

Due aerei di linea si sono ritrovati a volare alla stessa quota di crociera e soprattutto uno nella direzione opposta dell’altro sopra l’oceano Atlantico. A evitare l’impatto è stato il sistema anticollisione attivo sui velivoli.

Foto dal profilo Facebook di Flight RouteXplorer

Tragedia sfiorata per pochi istanti nei cieli dell'Atlantico. Due aerei di linea, un Airbus A321XLR di Iberia e un Boeing 787-9 di Air Europa, si sono ritrovati a volare alla stessa quota di crociera e soprattutto uno nella direzione opposta dell'altro. L'impatto è stato evitato grazie all'attivazione dei sistemi automatici. Tutto è avvenuto nella notte dello scorso 10 luglio e per far luce sull'accaduto è stata aperta un'indagine della Commissione spagnola per le indagini sugli incidenti e gli inconvenienti dell'aviazione civile (CIAIAC).

Dalle prime informazioni emerse, i due aerei viaggiavano frontalmente a circa 36.000 piedi di quota (quasi 11.000 metri) e sulla stessa traiettoria. L'Airbus A321XLR di Iberia, volo IB140, era decollato da Recife ed era diretto a Madrid, mentre il Boeing 787-9 di Air Europa, volo UX57 da Madrid stava raggiungendo San Paolo. Normalmente gli aerei non viaggiano alla stessa quota.

Se ne è accorto il sistema anticollisione installato sugli aerei di linea, il TCAS (Traffic Collision Avoidance System). Il dispositivo ha inviato ai piloti dei due aerei nuove disposizioni di quota, mettendo subito in sicurezza i 454 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio che viaggiavano complessivamente a bordo di entrambi i velivoli. Attraverso l'indagine della Commissione sarà fondamentale per capire come sia stata possibile una situazione simile così da azzerare eventuali altri rischi in futuro.