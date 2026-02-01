Adesca sui socia ragazza di 16 anni, la filma durante il sesso e la ricatta: “Torna con me o pubblico i video”

Prima ha adescato una ragazza bolognese di 16 anni sui social promettendole di aiutarla a recuperare un vecchio account di Tik Tok; poi l'invitata nella sua casa, a Imola, e a sua insaputa l'ha filmata durante un rapporto sessuale. Protagonista della vicenda, riportata dall'edizione imolese de ‘il Resto del Carlino', un 24enne già gravato dall'accusa di violenza sessuale su minorenni e che, all'epoca dei fatti, era sorvegliato speciale con braccialetto elettronico per il divieto di accesso a un'altra ragazza.

Stando a quanto riporta il quotidiano emiliano l'uomo avrebbe poi tenuto in pugno la ragazza minacciando di pubblicare online i video se non fosse tornata da lui. In quel contesto, e perennemente sotto ricatto, si sarebbero consumate altre violenze. In una di quelle occasioni, la 16enne è riuscita a chiedere aiuto chiamando la stazione dei Carabinieri di Corticella: "Cerco la professoressa di matematica", ha detto al militare che ha risposto.

L'operatore ha intuito immediatamente che qualcosa non andava, ma la conversazione si è interrotta perché l'uomo le ha strappato il telefono di mano dopo averla chiusa a chiave in una stanza. Con una scusa la sedicenne è riuscita a uscire e a tornare dalla madre, con la quale ha deciso di sporgere denuncia. Nel frattempo il 24enne ha continuato a contattare la vittima e le persone a lei care, minacciando di divulgare tutto. I carabinieri della stazione di Corticella hanno arrestato l'uomo in flagranza differita con l'accusa di atti persecutori su minore, violenza sessuale, sequestro di persona ed estorsione a sfondo sessuale. Dagli accertamenti emergono che avrebbe adescato altre ragazzine, quasi una decina, con lo stesso sistema.