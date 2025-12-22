Addobbi e giochi tossici: la Finanza sequestra oltre 16mila articoli natalizi a Crotone

Luci per l'albero, giochi e decorazioni: sono oltre 16 mila gli articoli natalizi sequestrati dalla Guardia di Finanza a Crotone. Erano pericolosi e potenzialmente nocivi per i consumatori. I più esposti ai rischi erano i bambini, i destinatari della maggior parte degli oggetti sequestrati.

Sostanze tossiche nei giochi: quali sono i prodotti sequestrati

Gli articoli sequestrati avevano un valore complessivo di oltre 30 mila euro

Nell'ambito del piano straordinario di controllo del territorio in vista delle festività, le Fiamme Gialle hanno ritirato dal commercio migliaia di articoli potenzialmente pericolosi. I Finanzieri del Gruppo di Crotone, a seguito di una serie di ispezioni all'interno degli esercizi commerciali di tutta la provincia hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 16.000 articoli natalizi dal valore complessivo di oltre 30 mila euro.

L'elenco della merce sequestrata comprende sticker, adesivi, addobbi e giocattoli natalizi, oltre a tutto l'occorrente per l'albero di Natale dai puntali alle catene luminose. Tutti questi oggetti sono accumunato dal non rispettare i dettami previsti dal Codice del Consumo poiché sprovvisti del marchio “CE” o delle informazioni minime identificative che devono essere presenti sulle confezioni o sulle etichette, come ad esempio il produttore o l’importatore, il Paese di origine, le indicazioni in lingua italiana e la natura dei materiali impiegati per la realizzazione.

"Dietro l’assenza di queste certificazioni si nasconde spesso l’utilizzo di materie prime di scarsa qualità o tossiche, impiegate da produttori senza scrupoli per abbattere i costi e alimentare una concorrenza sleale ai danni delle imprese oneste", hanno spiegato i militari. Oltre al sequestro immediato della merce, ai titolari delle attività sono state contestate violazioni al Codice del Consumo: le sanzioni amministrative rilevate superano complessivamente i 2.500 euro.

Non solo Crotone: sequestri in tutta Italia

L’intervento si inserisce in una più ampia serie di operazioni finalizzate al contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri. Solo nel 2025, il Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone ha sequestrato circa 400 mila articoli irregolari, per una stima di oltre 1 milione di euro.

Recentemente il gruppo della Guardia di Finanza di Monza Brianza ha eseguito un'operazione analoga che ha riguardato oltre 12.000 articoli tra cui giochi per bambini, dispositivi elettronici e i popolari Labubu.